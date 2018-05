Antysemityzm, antyislamizm, ksenofobia i rasizm. Europosłanka Platformy o Polsce

Wczoraj otwarta została ambasada amerykańska w Jerozolimie, a protesty przeciwko temu wydarzeniu przerodziły się w krwawe starcie. Według relacji mediów, które powołują się na palestyńskie Ministerstwo Zdrowia, w wyniku walk na terenie Strefy Gazy z izraelskimi siłami, zginęło co najmniej 43 Palestyńczyków. Sprawę komentowała na antenie radia TOK FM europosłanka PO.

"Nowy" antysemityzm

– To jeden z najtrudniejszych problemów na świecie. Trzeba dobrze znać obie strony, aby zrozumieć jak mocne emocje szarpią tymi ludźmi i jak poważny jest to konflikt – rozpoczęła swój komentarz europosłanka. – Z drugiej strony,mamy to co w ogóle dzieje się na świecie w kwestii podejścia do Żydów. To jak wiele osób nie akceptuje polityki Netanjahu (Benjamin Netanjahu premier Izraela – red.), czy obecnego rządu Izraela i przekładanie tego dzisiaj na środowiska żydowskie na całym świecie, rosnący antysemityzm – mówiła dalej Róża Thun.

Europosłanka podkreślała też, że nie można „poddawać się prostym informacjom na temat tego co się dzieje między Palestyńczykami a państwem Izrael'”.

Europa i Polska

– Po drugie nie można przekładać polityki państwa Izrael na Żydów żyjących wśród nas, na organizacje żydowskie (...) Spotykam się z tym wszędzie, w Polsce i w innych krajach, to takie zjawisko nowego antysemityzmu – mówiła dalej Thun.

– W Polsce w ogóle rośnie ksenofobia, antyislamizm i to wszystko razem – podkreśliła. – To można być jednocześnie antysemitą i antyislamistą – dopytał europosłankę Jan Wróbel. – Oczywiście, że tak i to na ogół idzie w parę, przy okazji też homofobem i przy okazji rasistą – tłumaczyła Thun, dodając, że ludzie wrogo nastawienie do jednej grupy „z jakiegoś powodu innej”, na ogół są wrogo nastawienie do wszystkich. – To wszelkie badania potwierdzają – zapewniła Thun.