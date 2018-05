Schetyna chwali Petru: Zrobił wiele dobrego dla polityki. Nie chcę, żeby kończył przygodę

Schetyna ocenił, że Ryszard Petru "wiele zrobił dla polskiej polityki", a wcześniej udało mu się z nim ustalić, "kto jest samcem alfa". – Uważam, że udało nam się to zrobić. Przecież to z nim uzgodniliśmy pierwsze porozumienie, jeśli chodzi o Warszawę przed wyborami samorządowymi, to on był współautorem tego pomysłu – mówił.

Przewodniczący PO podkreślił też, że Petru znajdzie przestrzeń w jego partii. – Ryszard, ważne, żebyś był w polityce i żeby energia, którą masz i którą chcesz zainwestować w polityczny projekt, nie poszła na marne – dodał.

– Zrobić od zera partię polityczną i zrobić blisko 8 proc. To była duża rzecz. Ja tutaj z szacunkiem. Bo można mówić: "a później było to, a później było tamto". To jednak był wielki projekt. Ruszyć się i od zera zbudować partię polityczną, komitet wyborczy i wprowadzić do Sejmu partię - duża rzecz. I chodzi o to, żeby tego nie zmarnować – stwierdził.