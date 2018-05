Protestujący w Sejmie krytykują plany rządu. "Zróbcie wszystko, by żadna osoba z PiS-u nie weszła do samorządu"

Osoby, które zarabiają ponad 87 tys. złotych zapłacą nowy podatek, tzw. daninę solidarnościową. To około 25 tys. osób. Według szacunków Ministerstwa Finansów ma to dać około 1,15 mld złotych rocznie. Rząd przedstawił dzisiaj główne założenia "daniny solidarnościowej". Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz minister finansów Teresa Czerwińska zaprezentowały dzisiaj mapę drogową budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz główne założenia tzw. daniny solidarnościowej. – System opiera się o trzy fundamenty. Pierwszy z nich to Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Kolejny to Pakiet społecznej odpowiedzialności i trzech – Dostępność+ – mówiła Rafalska.

– Każdy rząd polski nie rozumie, na czym polegają potrzeby osób niepełnosprawnych. Zaczynamy budowę systemu od tyłu. Nie budujmy systemów, jeśli nie potrafimy czerpać dobrych wzorców i nie mamy na to pieniędzy – powiedział na konferencji prasowej niepełnosprawny Kuba.

– Pamiętajcie, że zbliżają się wybory. Zróbcie wszystko, by żadna osoba z PiS-u nie weszła do samorządu – zaapelowała jedna z protestujących.