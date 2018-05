"Odkryli Sochaczew". Czarzasty drwi z "Wyborczej" i "Tok FM"

Polityk opowiadał o słynnym raporcie prof. Macieja Gduli „Dobra zmiana w Miastku. Neoautorytaryzm w polskiej polityce z perspektywy małego miasta”. Czarzasty stwierdził, że autor badania zrobił coś, co jest dla współczesnej opozycji trudne do wyobrażenia – wyjechał z Warszawy i spotkał się z normalnymi ludźmi, którzy nie żyją na co dzień wielką polityką.

Czarzasty twierdzi, że cały raport, o którym rozpisywały się media nie był w zasadzie czymś wyjątkowym. Polityk przekonuje, że wystarczy wyjechać 100 ludzi, a "powiedzieliby to samo, co odkrył Gdula: Nienawidzimy Platformy, bo to marna jest partia; ważne jest dotrzymywanie obietnic" – mówi Czarzasty.

Przewodniczący SLD wyśmiewa również z liberalnych i lewicowych mediów, które nagle zdały sobie sprawę z tego, że istnieje życie poza stolicą.

"TOK FM, TVN24, „Gazeta Wyborcza”, „Polityka”, bo przecież to ci sami ludzie – po prostu odkryli niezwykłą historię. Odkryli Sochaczew" – drwi polityk.

"Platforma jest niewiarygodna"

Czarzasty skrytykował również przewodniczącego PO. Zarzucił mu, że jego partia ma niewiele wspólnego ze społeczeństwem obywatelskim i samorządem, o których tyle mówi na co dzień. Jego zdaniem PO i PiS wiele się od siebie nie różnią, gdyż obie partie mają podobny pogląd na państwo.

Zdaniem przewodniczącego SLD Platforma Obywatelska jest po prostu partią niewiarygodną, która jednego dnia twierdzi, że państwa nie stać na "500+", aby innego dnia domagać się rozbudowy tego projektu.

