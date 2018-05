Niższe pensje dla parlamentarzystów. Większość Polaków popiera inicjatywę PiS

Polakom zadano pytanie: "Czy pensje posłów i senatorów powinny zostać zmniejszone?".Z badania wynika, że 67 proc. Polaków odparło twierdząco. 27 proc. było przeciwnego zdania, a jedynie 6 proc. było innego zdania.

Najwięcej zwolenników obniżenia pensji politykom znajduje się wśród wyborców PiS (76 proc. wyborców) oraz Kukiz'15 (aż 88 proc.). Jedynie wyborcy PO (44 proc.) i PSL (39 proc.) są w większości sceptycznie nastawieni do nowych rozwiązań.

Sondaż był przeprowadzony 13 kwietnia 2018 metodą CATI.

Niższe pensje dla parlamentarzystów

W zeszły czwartek posłowie przegłosowali projekt zakładający obniżenie uposażeń posłów i senatorów o 20 proc. Projekt to realizacja zapowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Zgodnie z projektem, wynagrodzenie posła i senatora będzie odpowiadało 80 proc. wysokości pensji podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi.

Za przyjęciem projektu było 240 posłów, przeciw 2, od głosu wstrzymało się 5, a 213 nie wzięło udziału w głosowaniu. Posłowie opozycji próbowali zerwać kworum. Teraz nowelizacja trafi do Senatu. Może to się stać jeszcze w piątek lub już w przyszłym tygodniu.

Propozycja to bezpośrednia odpowiedź PiS na sprawę nagród przyznanych ministrom przez byłą premier Beatę Szydło. Szef PiS zaznacza, że do polityki powinno się iść nie dla pieniędzy, ale po to, żeby służyć ludziom. – Będzie skromniej – powiedział Jarosław Kaczyński zapowiadając przedstawienie takich rozwiązań.

