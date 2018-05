LOT otwiera nową trasę. Z Warszawy do Singapuru dolecimy bez przesiadek

Singapur to jedno z najdynamiczniej rozwijających się państw regionu, nazywane również Miastem Lwa, ale także trzeci najbogatszy kraj świata w przeliczeniu dochodu per capita. To właśnie tutaj w czerwcu odbędą się historyczne rozmowy pomiędzy przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem, a prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Jest to również kolejny azjatycki kierunek w ofercie Polskich Linii Lotniczych LOT. Do końca czerwca Dreamlinery LOT-u będą obsługiwały połączenie między Singapurem a Warszawą trzy razy w tygodniu, a od lipca do końca sezonu letniego - cztery.

„Nasze rejsy łączą bezpośrednio dwa hub-y: Warszawę będącym głównym centrum przesiadkowym dla pasażerów z Europy Centralnej i Singapur czyli najważniejszy port tranzytowy w regionie Azji Południowo-Wschodniej. W ten sposób uwalniamy potencjał turystyczny i biznesowy w obu kierunkach” – mówi Rafał Milczarski, prezes LOT-u. Zainaugurowany 15 maja kierunek będzie miał dla Polski nie tylko znaczenie turystyczne, ale również biznesowe. Singapur zajmuje bowiem piąte miejsce pod względem wymiany gospodarczej z Polską, spośród wszystkich państw azjatyckich zrzeszonych w ASEAN.

„Rejs z Singapuru do Warszawy, w trakcie którego Boeing 787 Dreamliner LOT-u pokonuje 9,5 tys. km, potrwa ok. 12 godzin. Jestem przekonany, że naszą ofertą będą zainteresowani także pasażerowie biznesowi i że docenią oni komfort i najwyższej jakości produkt klas biznes i ekonomicznej premium na pokładzie naszych Dreamlinerów” – dodaje Rafał Milczarski.

Miasto Lwa to nie tylko centrum biznesowe Azji. ale również brama do dalszych połączeń w regionie - do Indonezji, Tajlandii, Kambodży Malezji i Australii. W kwietniu polski przewoźnik nawiązał współpracę z liniami obsługującymi rejsy tych portów. W ramach jednej rezerwacji LOT-u połączenia z Singapuru będą wykonywane przez przewoźników z grupy JetStar, np. Singapore Airlines (umowa code-share), oraz Quantas i Air New Zealand (umowa interline). Dzięki temu pasażerowie LOT-u mogą na jednym bilecie przez Singapur podróżować do wielu miast w Tajlandii, Malezji, Indonezji, Hongkongu, Wietnamu, na Filipiny a także Australii i Nowej Zelandii. Jak twierdzi przewoźnik, ma to być sposób dotarcia z lepszymi połączeniami do Polski do australijskiej Polonii.

Jednym z atutów nowego połączenia do Singapuru jest najkrótszy czas podróży nie tylko z Polski, ale także z innych krajów regionu CEE. To również oferta dla pasażerów z Południowo-Wschodniej Azji, żeby skorzystać z dogodnego połączenia z Europą. LOT obsługuję trasę Warszawa-Singapur wyłącznie Boeingami 787 Dreamliner.

Warto zaznaczyć, że od 2016 roku, Polskie Linie Lotnicze uruchomiły 58 nowych połączeń, m.in. z Warszawy do Los Angeles, Newark, Tokio, Seuli i Astany oraz z Krakowa do Chicago. W tym roku wystartował m.in. z Budapesztu do JFK i Chicago oraz z Rzeszowa do Newark.