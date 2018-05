Zofiówka: Odnaleziono ciało ostatniego z poszukiwanych górników

Do najsilniejszego w historii kopalni Zofiówka wstrząsu, o sile ok. 3,4 w skali Richtera, doszło w sobotę 5 maja, około godz. 11. Pod ziemią pozostawało siedmiu górników. W ubiegłą sobotę ratownicy uratowali dwóch mężczyzn. W wyniku wstrząsu zginęło pięciu górników: w ubiegłą niedzielę wydobyto zwłoki dwóch, do dwóch kolejnych ofiar udało się dotrzeć po tygodniu poszukiwań.

Akcja ratownicza była niezwykle trudna i trwała 11 dni. Ratownicy zmagali się z wodą, fragmentami zniszczonych konstrukcji i urządzeń, które blokowały drogę, metanem oraz wysoką temperaturą.

W związku ze śmiercią górników, prezydent Jastrzębia-Zdroju Anna Hetman ogłosiła 7-dniową żałobę. Decyzją prezesa JSW Jacka Ozona, żałoba obowiązuje również we wszystkich kopalniach i spółkach tej grupy.

