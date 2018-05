Nie tylko b. szef policji. Zatrzymano dwóch byłych dyrektorów CBA

RMF FM podało rano informację, że Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do mieszkania byłego komendanta głównego policji Zbigniewa Maja. Po wykonaniu czynności, ma on być przewieziony do Rzeszowa, gdzie zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień. Jak się jednak okazuje, nie jest to jedyne zatrzymanie dzisiejszego poranka.

Z informacji podanych przez dziennikarzy Magazyny Śledczego Anity Gargas wynika, że poza byłym komendantem głównym policji, gdańscy funkcjonariusze CBA zatrzymali dziś rano dwóch byłych dyrektorów Biura z Poznania i Łodzi z czasów, kiedy szefem CBA był Paweł Wojtunik. Jak podają dziennikarze, chodzi o byłych dyrektorów Delegatur CBA Krzysztofa A. i Jacka L. Zatrzymanie ma mieć związek z podejrzeniem popełnienia przestępstw urzędniczych. Więcej na temat zatrzymania byłego komendanta głównego policji Zbigniewa Maja: