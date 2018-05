Dworczyk: Sprawa nagród jest zamknięta

– Sprawa jest tak naprawdę zamknięta, bo termin, który był wyznaczony, żeby podjąć tę decyzję (o przekazaniu nagród na Caritas - red.) i ewentualnie przekazać te środki, minął dzisiaj o północy. To była 24:00 15 maja i jestem przekonany, że jeśli nie wszyscy, to niemal wszyscy ministrowie, wiceministrowie, którzy otrzymali te nagrody, dostosowali się do wytycznych kierownictwa partii i przekazali – mówił Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera Mateusza Morawieckiego w rozmowie z Robertem Mazurkiem.

Dworczyk podkreślił, że według jego wiedzy, "która jest wiedzą niepełną i nieszczegółową", wszystkie osoby, które pracują w rządzie Mateusza Morawieckiego, przekazały te środki na Caritas. – Myślę, że w tej sprawie będzie oświadczenie rzecznika partii marszałek Mazurek, ponieważ to decyzja władz partyjnych, politycznych – dodał polityk.

"Afera premiowa"

Sprawa premii dla członków rządu wywołała medialną i polityczną burzę, kiedy w odpowiedzi na interpelację posła PO Krzysztofa Brejzy, KPRM poinformowało, że w 2017 roku na nagrody dla ministrów w gabinecie Beaty Szydło przeznaczono łącznie 1,5 mln zł.

Zgodnie z zapowiedziami prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, nagrody powinny zostać zwrócone do połowy maja.

