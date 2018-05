B. szef policji i b. dyrektorzy CBA zatrzymani. Znane są zarzuty

Przypomnijmy, że dziś rano funkcjonariusze CBA weszli do domu byłego komendanta głównego policji Zbigniewa M. w Kaliszu. Po zakończeniu czynności w domu M., zostanie on przewieziony do Rzeszowa. Tam ma zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Mają one dotyczyć okresu, w którym pełnił on funkcję komendanta głównego policji.

Zbigniew M. był komendantem głównym policji w okresie od grudnia 2015 roku do lutego 2016 r.

Z informacji podanych przez dziennikarzy Magazyny Śledczego Anity Gargas wynika, że poza byłym komendantem głównym policji, gdańscy funkcjonariusze CBA zatrzymali dziś rano dwóch byłych dyrektorów Biura z Poznania i Łodzi z czasów, kiedy szefem CBA był Paweł Wojtunik. Jak podają dziennikarze, chodzi o byłych dyrektorów Delegatur CBA Krzysztofa A. i Jacka L. Zatrzymanie ma mieć związek z podejrzeniem popełnienia przestępstw urzędniczych.

Prokuratura Krajowa poinformowała, że zatrzymanym zostaną przedstawione "zarzuty dotyczące m.in. ujawniania informacji z prowadzonych postępowań karnych oraz na temat planowanych dopiero czynności operacyjno-rozpoznawczych, co naraziło na szkodę interes publiczny oraz interes prowadzonych postępowań karnych".

Po zakończeniu czynności procesowych z udziałem wszystkich podejrzanych prokurator podejmie decyzje w zakresie zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych.