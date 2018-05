100 punktów ładowania samochodów elektrycznych, system wypożyczania aut. Kolejne pomysły Jakiego

Wczoraj Patryk Jaki wskazał m.in., że w Warszawie cały czas jest około 1700 miejskich lokali, gdzie wciąż funkcjonują tzw. kopciuchy. – Politycy PO nie potrafili wymienić tam pieców przez 12 lat. Moje zobowiązanie polega na tym, że już w pierwszym roku swojej kadencji zlikwiduję wszystkie miejskie kopciuchy. To będzie duża zmiana jakościowa w Warszawie – mówił.

Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy zaproponował również wprowadzenie bonu smogowego, aby dopłacać najbiedniejszym do ekologicznego ogrzewania. Zapowiedział też stworzenie tzw. funduszu przyłączeniowego, aby miasto mogło dopłacać mieszkańcom do przyłączenia, albo do centralnego ogrzewania, albo do indywidualnych systemów, które będą miały charakter ekologiczny.

Dziś Patryk Jaki zapowiedział 100 punktów ładowania samochodów elektrycznych, zwolnienie z opłat parkingowych właścicieli takich samochodów i system wypożyczania aut elektrycznych. – To kolejny nasz element walki ze smogiem, walki o nowoczesną, europejską Warszawę. 2020 rok – sto nowoczesnych punktów do ładowania samochodów elektrycznych będzie w Warszawie. Po kilka punktów w każdej dzielnicy – mówił na konferencji.

– Drugi konkret – zwolnienie z opłat parkingowych właścicieli samochodów elektrycznych. Chcemy promować tą formę komunikacji, dlatego, że ona nie generuje trujących spalin nasze dzieci. Dodatkowo jest to forma, która nie generuje przekraczających norm hałasu, dlatego j est bardzo istotna z punktu widzenia poprawienia jakości życia mieszkańców Warszawy. No i trzeci pomysł, system wypożyczania aut elektrycznych na minuty. Jestem przekonany, że z tego systemu będą mogli korzystać również osoby, które nie będą miały środków, aby zakupić samochody elektryczne, ale państwo wiecie, że jako państwo chcemy promować tę formę komunikacji. To zresztą przyszłość, a Warszawa musi patrzeć w przyszłości. Wszystkie miejsca park & ride będą wyposażone w stacje ładowania. To również nasze kolejne zobowiązanie – powiedział Jaki.