Sąd Najwyższy o sprawie Tomasza Komendy. Dziś decyzja?

Tomasz Komenda został aresztowany w 2000 roku, trzy lata później sąd skazał go na 25 lat więzienia za zabójstwo i zgwałcenie 15-latki. Nie pomogła też apelacja, którą mężczyzna przegrał w 2004 roku. Na przełomie ubiegłego i obecnego roku, w wyniku zdobycia nowych dowodów, prokuratura i policja ustaliły, że mężczyzna jest niewinny. Właśnie w związku z otrzymaniem nowych dowodów, prokuratura skierowała do sądu wniosek o wznowienie sprawy i zwolnienie go z odbywania kary więzienia. Według prokuratury, mężczyzna nie dopuścił się zarzucanych mu czynów. Komenda opuścił zakład karny w połowie marca.

W związku z nowymi faktami, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wydał polecenie wszczęcia śledztwa, które ma na celu ustalić odpowiedzialnych zaniechań związanych z tym, że po diagnozie z 2010 r., sprawie Tomasza Komendy nie nadano właściwego biegu wobec wątpliwości co do winy skazanego. W ocenie szefa resortu sprawiedliwości, w sprawie tej doszło do poważnych błędów, braku staranności i braku profesjonalizmu ze strony osób, które postępowanie to prowadziły.

Dziś sprawą mężczyzny zajmuje się Sąd Najwyższy. Posiedzenie w jego sprawie rozpoczęło się o godz. 9.20. Jak podkreśla serwis Onet.pl. niezależnie od decyzji Sądu, Komenda nie wróci do więzienia. "We wniosku skierowanym do SN prokuratorzy z Wrocławia na 90 stronach opisali 18 nowych dowodów, które mają świadczyć o niewinności Komendy. Oni sami są w 100 proc. przekonani, że Komenda nie miał ze zbrodnią miłoszycką nic wspólnego" – czytamy na portalu.