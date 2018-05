Kierwiński apeluje do premiera: Nagrody oddajcie do budżetu

Przypomnijmy, że zgodnie z zapowiedzią Jarosława Kaczyńskiego ministrowie i wiceministrowie mieli zwrócić nagrody "na cele społeczne do Caritasu". Czas na zwrot prezes PiS wyznaczył na połowę maja. Termin minął w nocy.

Jak mówił w środę Marcin Kierwiński, premier Mateusz Morawiecki powinien przedstawić dokładną listę ministrów z "wysokością nienależnych drugich pensji, które pobrali" oraz z "datą ich zwrotu na rzecz budżetu państwa".

– Mieli odwagę brać po cichu drugie pensje, po cichu przyznawać sobie pieniądze, które im się nie należały, niech mają teraz odwagę powiedzieć Polakom, że te pieniądze do miejsca, z którego te pensje pobrali, zwracają. Jak widać nie ma chęci ze strony pana Morawieckiego rozliczenia się z tego co nawywijał on, jego poprzedniczka i jego koledzy z PiS-u – przekonywał poseł PO.

Kierwiński oświadczył, że Platforma żąda zwrotu nagród do budżetu, ponieważ "zwrot na szczytny cel Caritasu jest jednym wielkim oszustwem".

Sprawa premii dla członków rządu wywołała medialną i polityczną burzę, kiedy w odpowiedzi na interpelację posła PO Krzysztofa Brejzy Kancelaria Premiera poinformowała, że w 2017 roku na nagrody dla ministrów w gabinecie Beaty Szydło przeznaczono łącznie 1,5 mln zł.