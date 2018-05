Janina Ochojska nie wejdzie do Sejmu. Marszałek odmówił

"Dostałam odmowę od marszałka Marka Kuchcińskiego na wejście do Sejmu, żeby #WspieramRodzicowProtestującychwSejmie. Jutro ok. 13.30 będę pod szlabanem" – napisała we wtorek wieczorem na Twitterze Ochojska.

Prezes PAH powiedziała w rozmowie z TVN24, że do parlamentu miała wejść na zaproszenie Sławomira Piechoty, posła Platformy Obywatelskiej. – Niestety dziś dostałam wiadomość, że marszałek Kuchciński odmówił, czego bardzo żałuję – podkreśliła. W innym wpisie Ochojska poinformowała, że teraz o przepustkę dla niej stara się Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek z PO.

Jak czytamy w opublikowanym w środę komunikacie Centrum Informacyjnego Sejmu, "Kancelaria Sejmu i Straż Marszałkowska przypominają, że w związku ze szczególnymi okolicznościami - trwającym od miesiąca protestem w budynku głównym Sejmu - czasowo wstrzymane jest wydawanie jednorazowych kart wstępu i jednorazowych kart prasowych".