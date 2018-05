Lech Kaczyński ostrzegał

Kwietniowa awantura o zarobki polityków nie jest pierwszą taką sytuacją w historii III RP. Co jakiś czas w Polsce wraca temat wynagrodzeń ludzi sprawujących władzę. Zazwyczaj jest tak, że obie strony sporu co do zasady są zgodne – politycy nie powinni za dużo zarabiać, bo przecież chodzi o publiczne środki, a nimi – bądź co bądź – nie powinno się szastać. Kością niezgody jest natomiast to, kto owej zasady przestrzega, a kto ją łamie.