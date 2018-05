Kukiz o Śpiewaku: Chłopak zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie

Kilka dni temu, Jan Śpiewak podkreślał na antenie Radia Plus, że jest bardzo zainteresowany współpracą z Kukiz'15. Śpiewak stwierdził, że istnieje zapotrzebowanie, aby pojawił się kandydat, który reprezentuje interesy mieszkańców Warszawy, a nie partii politycznych. – Myślę, że z Pawłem Kukizem na tej płaszczyźnie możemy znaleźć porozumienie – mówił działacz.

Kukiz'15 wesprze Śpiewaka?

– Ja nikogo nie wystawiam. My wspieramy. Rozmawiałem wczoraj z Jankiem Śpiewakiem. Chłopak zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie, z tego względu, że zadeklarował, że przede wszystkim będzie odnosił się do opinii obywateli przez całą kadencję – komentował ewentualną współpracę z działaczem Paweł Kukiz. Jak tłumaczył lider Kukiz'15, chodzi o takie instytucje jak panele obywatelskie czy referenda. – Natomiast spółki komunalne nie będą z rozdania – on tak uważa – dodał Paweł Kukiz w rozmowie z Bogdanem Rymanowski.

Polityk podkreślił, że jego zdaniem, najgorszym wyjściem dla Warszawy byłoby pozostanie przy władzy polityków Platformy.

