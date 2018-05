Przekroczone normy zanieczyszczeń w wodach Zatoki Gdańskiej

Dzisiaj w nocy, do Gdańska dotarł silnik z Holandii, który ma posłużyć do naprawy awarii w Przepompownia Ścieków Ołowianka. Rano w Przepompowni uruchomiono tymczasową instalację, która ograniczyła zrzut ścieków do Motławy. "Instalacja omija budynek przepompowni i za pomocą pomp wysokoprężnych tłoczy 300 m ścieków na godzinę do kolektora tłocznego w kierunku Oczyszczalni Wschód" – czytamy na Twitterze Miasta Gdańsk.

Dzisiaj ponowie w sprawie sytuacji w Przepompowni zebrał sie Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Katastrofa przyrodnicza i wizerunkowa

Do awarii, w obsługującej znaczną część Gdańska, Przepompownia Ścieków Ołowianka doszło we wtorek i od tego czasu prowadzony jest awaryjny zrzut ścieków do Motławy.

Władze miasta zapewniają, że zrzut nieczystości nie zagraża mieszkańcom, a woda z kranu jest zdatna do picia. Przedstawiciele przedsiębiorstwa wodociągowego Saur Neptun Gdańsk tłumaczą, że woda w kranie, dostarczana jest mieszkańcom miasta systemem wodociągowym, który jest niezależny od kanalizacyjnego.

Mieszkańcy obawiają się jednak jaki wpływ na środowisko będzie miał zrzut nieczystości do Motławy, a także, czy takie działania, nie będą dla okolic Trójmiasta oznaczały katastrofy wizerunkowej w sezonie turystycznym.

Chociaż skutki awarii będzie można ocenić dopiero po kilku dniach, a obecnie zrzut nieczystości wciąż trwa, wstępne badania wód Zatoki Gdańskiej już wskazują na przekroczenie norm zanieczyszczeń, w związku z czym, prawdopodobnie zapadnie decyzja o prewencyjnym zakazie korzystania z kąpielisk w całym Trójmieście.