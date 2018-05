"Nawet unijny immunitet go nie ochroni". Mocne słowa posła PiS o Donaldzie Tusku

"Super Express" przytacza słowa Pięty w kontekście doniesień jakoby Donald Tusk miał wystartować w najbliższych wyborach do europarlamentu. Jego start miałby być spowodowany chęcią zdobycia immunitetu oraz obawą przed konsekwencjami związanymi z katastrofą smoleńską.

Aby móc kandydować do parlamentu europejskiego Tusk musiałby zrzec się stanowiska szefa Rady Europejskiej. Ewentualny start Tuska do europarlamentu poparł obecny szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. – To dla Platformy Obywatelskiej bardzo dobry scenariusz – mówił polityk na antenie TVN24.

W wywiadzie udzielonym "Super Expressowi" poseł Pięta przekonuje jednak, że przed odpowiedzialnością i sprawiedliwością byłego premiera nie ochroni nawet unijny immunitet.