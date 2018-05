Warszawa w maju pod znakiem książek i czytania!

W tegorocznej dziewiątej już edycji Warszawskich Targów Książki weźmie udział blisko 800 wystawców z 32 krajów: Afganistanu, Argentyny, Austrii, Bangladeszu, Belgii, Białorusi, Brazylii, Bułgarii, Chile, Chin oraz Tajwanu, Chorwacji, Czech, Francji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Irlandii, Korei Południowej, Kostaryki, Litwy, Niemiec, Peru, Polski, Rosji, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Lista wystawców: http://www.targi-ksiazki.waw.pl/wystawcy

Wszyscy, którzy kochają czytać będą mieli niepowtarzalną okazję do zdobycia autografów ulubionych autorów, zapoznania się w jednym miejscu z ofertą wydawców ze świata i z całej Polski, zakupu książek i uczestniczenia w wyjątkowych wydarzeniach. Z czytelnikami, podczas czterech majowych dni na PGE Narodowym, spotka się około 1000 twórców. Na odwiedzających czeka też niezwykle bogata oferta - 1500 pozycji programowych: spotkań z autorami, debat, konferencji, warsztatów, lekcji literatury i historii, atrakcji dla dzieci, wydarzeń artystyczno-literackich, nagród literackich i branżowych, konkursów i wystaw.

Pełny program: http://www.targi-ksiazki.waw.pl/program-2018

Temat główny 9. WTK – 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI

W roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości szczególne miejsce w programie zajmie tematyka powiązana z tym wydarzeniem. Chcemy pokazać, jak zmieniła się Polska przez ostatnie 100 lat w sferze kultury, języka, literatury, ale nie tylko. Na Targach będzie też miało miejsce wiele spotkań wokół premier książek związanych z rocznicą

Zapraszamy na spotkania na Kanapie Literackiej i w salach dot. właśnie tematyki niepodległości. O zjawiskach społecznych, gospodarczych i politycznych w kontekście rocznicy rozmawiać będą prof. Adam Daniel Rotfeld, prof. Michał Kleiber, prof. Witold M. Orłowski. Kulturę na przestrzeni 100 lat omówią Waldemar Dąbrowski, Wiesław Myśliwski, Krzysztof Kłosiński i prof. Jerzy Bralczyk. Tematykę 100 lat bezpieczeństwa Polski omówią: prof. Adam D. Rotfeld, prof. Andrzej Paczkowski i prof. Andrzej Friszke. O społeczeństwie, kulturze i języku w kontekście rocznicy opowiedzą prof. Krystyna Skarzyńska, prof. Jerzy Bralczyk i prof. Wojciech J. Burszta. Punktem wyjścia do tych spotkań i rozmów jest premiera albumu „Polska 100 lat” Wydawnictwa BOSZ. Wielu wydawców wydało specjalne publikacje rocznicowe i będą one miały swoje premiery właśnie na Tragach. Nie zabraknie też ciekawych wystaw.

Akcenty niepodległościowe znalazły się też w programie dla dzieci i młodzieży, w ich przygotowaniu wspierali nas partnerzy, a wśród nich m.in.: Muzeum Niepodległości, Ośrodek Karta, Biblioteka Narodowa, Polska Akademia Nauk, Uniwersytetem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, czy Mówią Wieki.

Program: http://www.targi-ksiazki.waw.pl/100-lat-niepodleglosci

Partner specjalny – Francja

Wystąpienie Francji zostało przygotowane przez BIEF i Instytut Francuski w Polsce. Coroczną obecność francuskich książek i ich wydawców wzbogaci wystawa dot. relacji polsko-francuskich w latach 1914-1921, spotkania autorskie oraz niezwykle bogaty program branżowy skupiony na komiksie. Targi odwiedzą przedstawiciele ośmiu francuskich wydawnictw i grup wydawniczych (agenci), odbędzie się też prezentacja dot. rynku komiksowego we Francji i w Polsce.

Wśród zaproszonych gości są: Jean-François Colosimo, historyk, intelektualista, specjalista od religii, były prezes Centre National du Livre (CNL), wydawca, prezes wydawnictwa Editions du Cerf (jednego z najważniejszych francuskich wydawnictw z dziedzinie religii i humanistyki), autor książki wydanej przez Wydawnictwo Akademickie Dialog „Zbędni ludzie. Przekleństwo chrześcijan Bliskiego Wschodu”; Michel Eltchaninoff, filozof, dziennikarz, eseista, autor książki wydanej przez Studio Emka „Co ma Putin w głowie?”; Patrice Locmant, historyk literatury, pracownik francuskiego Ministerstwa Kultury oraz płk Frédéric Guelton, który opowie o relacjach relacji polsko-francuskich w latach 1914-1921.

Dzieci powyżej 10 lat będą miały okazję zobaczyć film „Adama”, adaptację komiksu autorstwa Juliena Lilti i Simona Rouby. To film nagrodzony na prestiżowym festiwalu filmów animowanych w Annecy w 2016 roku i nominowany do nagrody Cezara francuskiej Akademii Filmowej w kategorii Najlepszy Film Animowany.

Strefy na Warszawskich Targach Książki

Nowością na 9. WTK będą strefy tematyczne poświęcone literaturze kryminalnej i fantastycznej, a także popkulturze i tematyce górskiej. W strefach tych będą się odbywały spotkania z autorami, prelekcje i warsztaty. Dzięki strefom, miłośnicy poszczególnych gatunków literackich czy tematyki, znajdą dla siebie mnóstwo atrakcji w jednym miejscu. To też dodatkowa okazja dla wydawców, by zaprezentować publiczności swoich autorów i ich książki.

W strefie kryminalnej zagoszczą m.in.: Katarzyna Bonda, Remigiusz Mróz, Katarzyna Puzyńska, Wojciech Chmielarz, Vincent V. Severski, Tomasz Sekielski, Olga Rudnicka, Aneta Jadowska, Ryszard Ćwirlej, Grzegorz Kalinowski, Marta Guzowska oraz Chris Carter i Graham Masterton. Przygotowaliśmy też specjalny program dla dzieci i młodzieży. Ważnym wydarzeniem będzie uroczysta gala wręczenia nagród „Złoty Pocisk”. Partner strefy - magazyn „Pocisk”.

Program: http://www.targi-ksiazki.waw.pl/strefa-kryminalu

Niezwykle ciekawie zapowiada się program strefy fantastyki, miłośnicy tego gatunku będą mogli spotkać się z ponad 30 autorami, wziąć udział w kilkunastu dyskusjach i spotkaniach tematycznych, Będzie też możliwość zdobycia autografów. Wśród gości m.in.: Anna Kańtoch, Anna Brzezińska Jakub Ćwiek, Robert M. Wegner, Andrzej Pilipiuk, Rafał Kosik, Aneta Jadowska, Marta Kisiel-Małecka, Tomasz Kołodziejczak, Marcin Mortka, Ewa Białołęcka, Marta Krajewska oraz Alwyn Hamilton i Peadar Ó Guilin. Patron strefy - „Nowa Fantastyka”.

Program: http://www.targi-ksiazki.waw.pl/strefa-fantastyki

Kolejną nowością na Warszawskich Targach Książki jest strefa kultury górskiej. Wśród gości będą m.in.: Krzysztof Wielicki, Aleksander Lwow, Bartek Andrzejewski, Weronika Górska, Monika Witkowska, Anna Kamińska, Anna Czerwińska, Leszek Cichy, Danuta Piotrowska, Anna Milewska, Jerzy Natkański, Marcin Tomaszewski. Na miłośników gór będą też czekały aktywności przygotowane przez Tatrzański Park Narodowy. Gościem specjalnym strefy będzie Denis Urubko (sobota, 16.30). Patron strefy - Górski Magazyn Sportowy Góry.

Program: http://www.targi-ksiazki.waw.pl/strefa-gorska

W strefie popkultury nie zabraknie ciekawych wydarzeń, wśród nich m.in.: spotkanie z twórcami nowego polskiego filmu „53 Wojny”, z twórcami filmu „Czuwaj” w reż. Roberta Glińskiego, z twórcami filmu „Dywizjon 303”, panel o filmowym uniwersum Gwiezdnych Wojen, spotkanie z pisarzem Marcinem Ciszewskim o kolejnych próbach ekranizacji jego prozy, rozmowa o tym, jak seriale tworzone przez lokalne oddziały Netfliksa zdobywają popularność na całym świecie, a o tym jak ekranizowano i dalej będzie się ekranizować Kinga opowie Robert Ziębiński.

Program: http://www.targi-ksiazki.waw.pl/strefa-popkultury

1000 twórców – pisarzy, tłumaczy, ilustratorów, dziennikarzy, ludzi świata kultury

Targi, jak co roku, będą niepowtarzalną okazją do spotkań z najbardziej lubianymi, znanymi i nagradzanymi twórcami literatury polskiej i światowej wszystkich gatunków, tłumaczami, ilustratorami i ludźmi świata kultury.

Wyjątkowym gościem Warszawskich Targów Książki będzie Orhan Pamuk, a Targi będą jedyną okazją do zdobycia autografu laureata Nagrody Nobla z dziedziny literatury w 2006 roku. Kolejnym, niezwykłym gościem Targów będzie Fernando Aramburu, autor „Patrii”, jednej z najważniejszych książek ostatniej dekady w Hiszpanii.

Naszymi gośćmi będą także m.in.: Olga Tokarczuk, Adam Zagajewski, Tomas Venclova, Agata Tuszyńska, Józef Hen, Eustachy Rylski, Szczepan Twardoch, Zyta Rudzka, Agnieszka Wolny-Hamkało, Krzysztof Varga, Marcin Wroński, Ignacy Karpowicz, Paweł Sołtys, Łukasz Orbitowski, Jakub Żulczyk, Sylwia Chutnik, Anna Kańtoch, Natalia Fiedorczuk, Cezary Łazarewicz, Paweł Smoleński, Jacek Hugo-Bader, Artur Domosławski, Beata Chomątowska, Anna Kamińska, prof. Jerzy Bralczyk, Marcin Wicha, Zygmunt Miłoszewski, Mariusz Czubaj, Ryszard Ćwirlej, Jakub Małecki, Anna Brzezińska, Sławomir Koper, Sylwia Zientek, Agnieszka Stabro, Beata de Robien, Ałbena Grabowska, Małgorzata Kalicińska, Janusz Leon Wiśniewski, Katarzyna Enerlich, Katarzyna Berenika Miszczuk, Elżbieta Dzikowska, Michał Piedziewicz, Martyna Wojciechowska, Adam Wajrak, Andrzej Kruszewicz.

A także: Józef Wilkoń, Edward Lutczyn, Andrzej Mleczko, Henryk Sawka, Magdalena Zawadzka, Jacek Cygan, Maria Szabłowska, Jacek Gmoch, Dariusz Dziekanowski, Krzysztof Baranowski i Aleksander Doba.

Lista autorów: http://www.targi-ksiazki.waw.pl/autorzy-alfabetycznie

Bogaty program spotkań, warsztatów i zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży oraz rodziców z dziećmi

Dzięki współpracy programowej m. in. z: portalem Czas Dzieci, Festiwalem Literatury dla Dzieci, Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury i wydawcami, przygotowaliśmy niezwykle bogaty program dla dzieci i młodzieży. Lekcje literatury i historii, warsztaty, spotkania z twórcami książek dziecięcych i młodzieżowych oraz wystawy. Atrakcji nie zabraknie, zwłaszcza, że w WTK udział wezmą m.in.: Henryk Jerzy Chmielewski, Bohdan Butenko, Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Barbara Kosmowska, Barbara Gawryluk, Rafał Kosik, Grzegorz Kasdepke, Marcin Szczygielski, Cezary Harasimowicz, Agnieszka Stelmaszyk, Marta Guzowska, Joanna Rusinek i Michał Rusinek.

Będą nowości wydawnicze i klasyka dziecięcej i młodzieżowej literatury.

Program: http://www.targi-ksiazki.waw.pl/program-dzieci-mlodziez

Interesujący program spotkań branżowych

Goście branżowi WTK: wydawcy, księgarze, bibliotekarze i drukarze znajdą dla siebie wiele ciekawych spotkań, debat i warsztatów, współorganizowanych m.in. przez Polską Izbę Książki, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Bibliotekę Narodową, Instytut Książki oraz m.st. Warszawę. Polecamy szkolenie Fundacji Legalna Kultura z zasad wykorzystywania utworów chronionych w działaniach promocyjnych dla wydawców, księgarzy i bibliotekarzy, spotkanie dot. współpracy między rynkiem wydawniczym i filmowym w Polsce zorganizowane przez Script Studio, prelekcję Stowarzyszenia Autorów ZAiKS dot. prawa autorskiego do materiałów ilustracyjnych oraz spotkania dotyczące książek dziecięcych i ich roli w kształtowaniu nawyków czytelniczych (IBBY, IK). Nie zabraknie też spotkań poświęconych tłumaczom, w ramach Salonu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich odbędzie się dyskusja panelowa „Tłumacz na rynku wydawniczym”, a Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury zaprosi na dyskusję pt.: „Tłumacze na froncie zmian: przekłady odważnych książek dla dzieci i młodzieży”. WTK to także specjalnie wydzielona strefa agentów literackich, ważnego elementu rynku wydawniczego.

Program: http://www.targi-ksiazki.waw.pl/program-branzowy

Wirtualne Targi Książki

Wirtualne Targi są dopełnieniem Warszawskich Targów Książki i odbędą się w dniach 14-27 maja 2018 roku pod adresem etargi-ksiazki.waw.pl. Przy wykorzystaniu nowoczesnej platformy internetowej, firmy związane z branżą wydawniczą i księgarską mają możliwość zaprezentowania swojej oferty analogicznie do targów tradycyjnych. Organizacja targów w sieci umożliwia zapoznanie się z ofertą wystawców wszystkim tym, którzy nie mogą uczestniczyć w targach tradycyjnych oraz tym, którym nie udało się nawiązać kontaktu z ulubionymi wystawcami. Główną zaletą Wirtualnych Targów jest dłuższy czas trwania – targi w sieci trwają 14 dni – oraz większa dostępność – każdy internauta może je odwiedzić w dowolnym momencie, bez żadnych ograniczeń oraz bez konieczności wychodzenia z domu. Poruszanie się po wirtualnych targach ułatwia podział na sektory branżowe oraz rozbudowany, tematyczny katalog prezentowanych ofert.

www.etargi-ksiazki.waw.pl

Piątek Dniem Książki Akademickiej i Naukowej – 12. Targi ACADEMIA

Dwunasty już raz odbędą się w Warszawie Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA. Po raz szósty towarzyszyć będą Warszawskim Targom Książki na PGE Narodowym. Przedsięwzięcie zainicjowane przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego i Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej, od lat realizuje na ich zlecenie spółka Murator EXPO. Wydawcy akademiccy i naukowi po raz kolejny zaprezentują swoją ofertę w reprezentacyjnej przestrzeni Biznes Klubu Stadionu. Ważnym wydarzeniem każdej edycji Targów jest Konkurs na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA. W Konkursie oceniane są książki naukowe, podręczniki akademickie, monografie i serie wydawnicze. Na uczestników, obok Nagrody Głównej i wyróżnień, czekają też prestiżowe wyróżnienia rektorskie: Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych oraz Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Tegoroczna edycja konkursu jest wyjątkowa, 51 wydawców zgłosiło do niego ponad 120 książek. Na uroczyste spotkanie środowiska wydawców naukowych i akademickich, połączone z ogłoszeniem wyników Konkursu ACADEMIA 2018 zapraszamy w piątek 18 maja br. o godzinie 16.00 do sali Amsterdam.

Akcenty warszawskie

Stołeczne stoisko „Zaczytana Warszawa” poświęcone będzie głównie Nagrodzie Literackiej m. st. Warszawy, prezentacja książek laureatów i autorów nominowanych do Nagrody oraz spotkania z twórcami to mocne akcenty warszawskiego programu WTK. Wśród gości m.in.: Piotr Mitzner, Maria Bigoszewska, Anna Bikont, Janusz Majcherek, Tomasz Mościcki, Grzegorz Mika, Adam Wajrak, Daniel de Latour, Małgorzata Strękowska-Zaremba, Jakub Żulczyk i Adam Robiński.

Warszawa jest także fundatorem drugiej ważnej nagrody literackiej - na stoisku można będzie zobaczyć i kupić książki-laureatki Nagrody za Reportaż Literacki im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Na stoisku m. st. Warszawy nie zabraknie też warszawskich instytucji kultury. Bogatą kolekcję wydawnictw poświęconych historii miasta i jego współczesności, a także kulturze i sztuce, zaprezentują: Dom Spotkań z Historią, Muzeum Postania Warszawskiego, Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Muzeum Warszawy.

Program: http://www.targi-ksiazki.waw.pl/program_warszawski

Sobota Dniem Reportażu na WTK

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki od pierwszej edycji towarzyszy Warszawskim Targom Książki. Oba wydarzenia są ze sobą silnie związane. Tradycyjnie już sobota na WTK jest Dniem Reportażu. Przez cały dzień odbywać się będą spotkania z finalistami dziewiątej edycji Nagrody. To niepowtarzalna okazja by poznać twórców najwartościowszych książek reporterskich, podejmujących ważne problemy współczesności, pogłębiających wiedzę o nas samych i innych kulturach. W programie spotkania z autorami: Sachą Batthyanym („A co ja mam z tym wspólnego?”), Anną Bikont („Sendlerowa. W ukryciu”), Joanną Czeczott („Petersburg. Miasto snu”), Markiem Łuszczyną („Mała zbrodnia. Polskie obozy koncentracyjne”) i Benem Rawlencem („Miasto cierni. Największy obóz dla uchodźców”). Przetłumaczyć świat.

W programie także spotkanie z autorami przekładów nominowanych do Nagrody książek: Emilią Bielicką („A co ja mam z tym wspólnego?” Sachy Batthyanyego), Elżbietą Kalinowską („Porwane” Wolfganga Bauera), Hanną Pustułą („Obcy we własnym kraju” Arlie R. Hochschild) i Sergiuszem Kowalskim („Miasto cierni. Największy obóz dla uchodźców” Bena Rawlence’a).

W trakcie spotkania zostaną wręczone nagrody w Konkursie dla studentów na recenzję przekładu „Tłumacze świata”.

Program: http://www.targi-ksiazki.waw.pl/program-nagrody-kapuscinskiego

Festiwal Komiksowa Warszawa

Festiwal to największa i najlepsza komiksowa impreza w Warszawie, od drugiej edycji związana z WTK. W programie spotkania z autorami komiksów z całego świata, warsztaty z rysowania komiksów dla młodych miłośników tego gatunku oraz liczne wystawy komiksowe.

Na tegorocznym festiwalu będziemy gościć m.in.: amerykańskiego rysownika Tonny’ego Harrisa, Bedu (Bernarda Dumonta), autorów komiksu „Irena” o Irenie Sendlerowej – JD Morvana, Severine’a Trefouela, Davida Evrarda oraz Katie Green, a komiksy z Portugali przybliżą Andre Diniz i Filipe Melo.

A poza nimi także wielu znanych polskich i zagranicznych autorów komiksów dla dzieci i dorosłych czytelników.

Program: http://www.targi-ksiazki.waw.pl/komiks

Akcje czytelnicze

Jak co roku na WTK nie zabraknie wydarzeń cieszących się szczególnym zainteresowaniem ze strony wszystkich miłośników czytania. 17 maja ruszy kolejna edycja akcji Publio.pl i Warszawskich Targów Książki - „Książka za Książkę”. Wszyscy, którzy będą chcieli zrobić porządki na półkach, mogą przynieść swoje książki na stoisko Publio.pl (50/D9) w dniach 17-20 maja. Za każde 5 oddanych egzemplarzy Publio.pl podaruje uczestnikom kupon z kodem umożliwiającym pobranie za darmo dowolnego e-booka ze specjalnie przygotowanej puli tytułów. Będą one dostępne podczas targów i po zakończeniu imprezy, do 31 maja 2018 r. Wszystkie książki, które Publio.pl zbierze przez cztery dni trwania akcji, trafią jak co roku do Biblioteki Narodowej.

A w sobotę „Z półki na półkę” czyli wielka wymiana książek. Niepowtarzalna okazja, by przeczytane już książki przynieść na Targi i wymienić na książki przyniesione przez innych czytelników oraz na nowości wydawnictw.

Program WTK w Twoim telefonie

Dla wszystkich, którzy chcą w łatwy i przyjemny sposób przygotować się do wizyty na Targach mamy aplikację „Warszawskie Targi Książki 2018”. Wystarczy pobrać ją w sklepie App Store lub Google Play, by mieć ciągły dostęp do listy wystawców oraz programu WTK i stworzyć swój plan dnia na Targach.

Konkursy, nagrody, wyróżnienia i nominacje

Warszawskie Targi Książki to wyjątkowy czas dla czytelników i twórców. Co roku w czasie ich trwania poznajemy nominowanych do: Nagrody Literackiej NIKE, Nagrody Literackiej im. Janusza A. Zajdla i Nagrody Literackiej dla Autorki GRYFIA oraz laureatów: Nagrody Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR 2018, Międzynarodowej Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki, Nagrody w Konkursie za najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA, nagrody dla wydawcy najbardziej przyjaznego tłumaczom – Lew Hieronima, Nagrody „Nowej Fantastyki”, nagrody Złoty Pocisk, Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego, Nagrody Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Bibliotekarz Roku”, Konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa”, Nagrody Magellana za najlepszą książkę turystyczną, 58. edycji Konkursu Najpiękniejsze Książki Roku Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek i Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych „Wydawcy wybierają Drukarnie”.

Meet Point

W tym roku po raz pierwszy Warszawskim Targom Książki będzie towarzyszyło w weekend (19 i 20 maja) nowe wydarzenie - Meet Point na płycie PGE Narodowego. Meet Point to dwa dni pełne niezapomnianych spotkań z gwiazdami Internetu, widowiskowych rozgrywek e-sportowych i wielu dodatkowych atrakcji. Scena na płycie stadionu zapełni się programem skierowanym głównie do młodych odbiorców, a naszymi gośćmi będą znani i lubiani Youtuberzy oraz gwiazdy e-sportu, nie zabraknie też akcentów literackich.

Przed nami mecze najlepszych polskich drużyn gry elektronicznej CS:GO, które zmierzą się w turnieju charytatywnym. Turniej zostanie rozegrany na rzecz Fundacji DKMS walczącej z nowotworami krwi przez rejestrację i opiekę nad dawcami komórek macierzystych szpiku. W turnieju zagrają: Pride, Izako Boars, x-kom team, PACT, Team Kinguin, Pompa Team, Codewise Unicorns, Adwokacik.

Na Meet Poincie obecność potwierdziło również wielu znanych, internetowych twórców. Ich filmy przyciągają miliony widzów, a oni sami od lat budują wielkie i oddane społeczności. Na liście youtuberów, których będzie można spotkać na Meet Poincie, a która wciąż akutalizowana jest na stronie www.meetpoint.waw.pl znaleźli się m.in.: Gimper, Mamiko, Kolega Ignacy, Dealereq, Cyber Marian, Mandzio, MWK, Tritsus, Historia bez Cenzury, Astrofaza, Grupa Filmowa Darwin, Dokne, Urbex History, Marysia Krasowska.

Na scenie odbędzie się również widowiskowy konkurs kostiumowy Cosplay Awards. Nie zabraknie również przestrzeni do odpoczynku oraz dodatkowych atrakcji, a wśród nich: strefy free2play, stanowiska konsolowe, ścianki do zdjęć z gośćmi wydarzenia, strefy zaproszonych drużyn oraz strefy autografów.

Bilety i informacje dostępne na stronie: www.meetpoint.waw.pl

Facebook: https://www.facebook.com/meetpointpl/

9. Warszawskie Targi Książki 2018

17 maja 2018 (czwartek) 10.00-18.00 19 maja 2018 (sobota) 10.00-19.00

18 maja 2018 (piątek) 10.00-19.00 20 maja 2018 (niedziela) 10.00-17.00

Uroczyste otwarcie 9. Warszawskich Targów Książki i 12. Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA odbędzie się 17 maja o godz. 12.00, na Scenie Głównej.

Bilety dostępne będą w kasach targowych w dniach i godzinach otwarcia Targów. Przedsprzedaż biletów na Warszawskie Targi Książki na stronie internetowej twojbilet24.pl. Serwis twojbilet24.pl to również narzędzie dla dziennikarzy, blogerów i bibliotekarzy do rejestracji wizyty na Targach.

Więcej informacji na stronie targi-ksiazki.waw.pl

***

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Komitet Honorowy prof. dr hab. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów,

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów,

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka

prof. Jerzy Duszyński – Prezes Polskiej Akademii Nauk

dr Tomasz Makowski – Dyrektor Biblioteki Narodowej

Dariusz Jaworski – Dyrektor Instytutu Książki

Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

Organizator Targi Książki sp. z o.o.

Organizator wykonawczy Murator EXPO sp. z o.o.

Partner specjalny Ambasada Francji

Instytut Francuski

Patronat Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Polska Izba Książki

Izba Wydawców Prasy, Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA, Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenie Księgarzy Polskich, Izba Księgarstwa Polskiego, Polska Izba Druku, Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, Porozumienie Wydawców Książki Historycznej Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych, Związek Literatów Polskich, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych IBBY, Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom, Legalna Kultura, Koleje Mazowieckie

Patronat medialny Gazeta Wyborcza, KSIĄŻKI Magazyn do czytania

Magazyn Literacki KSIĄŻKI, Polska Agencja Prasowa

Biblioteka Analiz, Wydawca, rynek-ksiazki.pl, Lubimyczytac.pl, książka.net, Granice.pl, publio.pl, Podróże, Zdrowie, M jak Mama

Moje Mieszkanie, M jak Mieszkanie, Dobre wnętrze

Współpraca medialna Super Express, Stolica, Skarpa Warszawska, Mówią Wieki, Charaktery, Wyspa, Bibliotekarz, Poradnik Bibliotekarza, Forum Akademickie, Świat Druku, Cogito, Victor, Victor Junior, Kumpel, Gospodyni, Bibliotekarz, Poradnik Bibliotekarza

Współpraca informacyjna Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Organizatorzy Festiwalu Komiksowa Warszawa Stowarzyszenie Twórców Contur

Polskie Stowarzyszenie Komiksowe

Kontakt Dorota Sadowińska-Rzepka, Koordynator Projektu

662 666 389; dsadowinska@muratorexpo.pl

Małgorzata Kanownik, Koordynator PR

505 245 837, mkanownik@muratorexpo.pl

Jakub Janaszek, Koordynator ds. PR Meet Point

tel. +48 781 814 809, jjanaszek@muratorexpo.pl