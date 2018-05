Trzaskowski apeluje do Gronkiewicz-Waltz ws. Sejmu Dzieci i Młodzieży. Jest odpowiedź

Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało dziś o odwołaniu posiedzenia Sejmu Dzieci i Młodzieży. „Z przyczyn niezależnych od Kancelarii Sejmu, mając na względzie kwestie organizacyjne oraz bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w budynkach sejmowych, z przykrością informujemy, że podjęto decyzję o odwołaniu posiedzenia SDiM planowanego na 1 czerwca 2018 roku” – podało CIS. Decyzję tę skrytykowali przedstawiciel wszystkich opozycyjnych klubów parlamentarnych.







Na tę informację zareagował Rafał Trzaskowski. "Po raz 1. od ćwierćwiecza marszałek Sejmu nie wpuści dzieciaków na obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży 1 VI. To skandal!" – ocenił. "Na szczęście samorządy są jeszcze wolne. Zwracam się do Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz i do RM: zaproście dzieci i młodzież do siebie" – dodał kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta stolicy.

Na reakcję Gronkiewicz-Waltz nie trzeba było długo czekać. "Oczywiście.Warszawa jest miastem otwartym dla wszystkich. Przyjęliśmy niechciany przez Marka Kuchcińskiego Parlament Seniorów, przyjmiemy też Sejm Dzieci i Młodzieży. Od jutra ruszamy z przygotowaniami" – zapowiedziała.