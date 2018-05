"Sprawa kojarzy mi się z Barbarą Blidą". Zbigniew Maj o zatrzymaniu przez CBA

Wczoraj ok. godz. 6.00 do domu byłego szefa policji weszli agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Po wykonaniu czynności, przewieźli go do Rzeszowa na przesłuchanie. Tam też usłyszał łącznie 10 zarzutów.

Prokuratura zarzuca mu m.in., że ujawnił trzem nieuprawionym osobom informacje dotyczące zrealizowanych i planowanych do wykonania czynności, które zmierzały do ustalenia okoliczności popełnionych przestępstw. "Ujawniając te informacje Zbigniew M. działał na szkodę interesu publicznego i narażał na szkodę interes prowadzonych postępowań" – czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Do sprawy odniósł się dziś sam zainteresowany. Zbigniew Maj podkreślił, że materiał dowodowy w jego sprawie pochodzi z kontroli korespondencji, czyli z podsłuchów. – Oficjalnie mówię, że wynika z tego, że jako Komendant Główny Policji byłem podsłuchiwany – oświadczył. Maj zapytał jak to się stało i jaki jest materiał dowodowy, oraz jaka jest podstawa prawna, która umożliwiła to, że po kilku dniach bycia Komendantem Głównym Policji takie środki były w stosunku do niego zastosowane. – I czy chodziło tylko i wyłącznie o udokumentowanie popełnienia przestępstwa, czy również o informacje - tak naprawdę - z kim się kontaktuję, jak się kontaktuję, o czym rozmawiam? – dopytywał.

Odnosząc się do swojego wczorajszego zatrzymania, były szef policji powiedział, że sprawa kojarzy mu się z Barbarą Blidą.

Zbigniew Maj zapowiedział, że złoży zażalenie ws. zatrzymania przez CBA. To jednak nie wszystko. Były komendant główny policji ma także złożyć zawiadomienie dotyczące przebiegu czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy. W jego ocenie, zatrzymanie i czynności przeprowadzone w prokuraturze były wcześniej przygotowane.

Czytaj także:

Były szef policji usłyszał zarzuty. Grożą mu 3 lata więzieniaCzytaj także:

CBA w domu byłego komendanta głównego policji Zbigniewa Maja