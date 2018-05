Giertych pod lupą Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej. We wtorek posiedzenie

Zawiadomienie o naruszeniu zasad etyki adwokackiej przez Romana Giertycha złożyło w marcu 2017 r. PMPG Polskie Media S.A. W piśmie do Krzysztofa Stępińskiego, rzecznika dyscyplinarnego wskazano na uzasadnione podejrzenie naruszenia przez Giertycha zasad wykonywania zawodu i zasad etyki oraz godności zawodu, poprzez szereg zachowań i wypowiedzi publicznych.

W sposób szczególny wymieniono tu aktywność mecenasa na portalu społecznościowym Facebook oraz jego publikacje w serwisie NaTemat.pl. Przytoczono także szereg obraźliwych komentarzy pod adresem tygodnika "Wprost". W jednym z udzielonych wywiadów, Giertych nazwał publicznie tygodnik,"Wprost’","szmatławą gazetą’" i zarzucił, że dziennikarze tego tygodnika,"tworzą zorganizowaną grupę przestępczą’". Stwierdził także m.in.: „Może wreszcie ktoś doprowadzi do sytuacji gdzie ta szmatława gazeta zbankrutuje. Wreszcie trzeba zrobić z tym porządek". W innym wywiadów stwierdził, że redakcją powinien zająć się prokurator. "Wypowiadając się w ten sposób, adw. Roman Giertych nie tylko nie zachował należytego umiaru i oględności w wypowiedzi, ale także zademonstrował publicznie swój bardzo krytyczny i emocjonalny ergo nieprofesjonalny stosunek do strony przeciwnej w aktualnym wówczas sporze sądowym, w którym to Mec. Giertych reprezentował stronę przeciwną do redakcji tygodnika,'Wprost’'" – czytamy w zawiadomieniu.

To jednak nie wszystkie zastrzeżenia do aktywności Giertycha. PMPG wskazuje również na fakt, "iż adw. Roman Giertych przekazując opinii publicznej informacje o toczących się postępowaniach sądowych z udziałem wydawcy tygodnika,,Wprost’’, redaktora naczelnego lub dziennikarzy, nie poprzestaje na obiektywnym przytoczeniu faktów, lecz manipuluje informacjami, przedstawiając je wybiórczo i narzucając odbiorcom swoją interpretację stanu faktycznego, nie wynikającą z materiału źródłowego".

22 listopada ubiegłego roku Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej umorzył dochodzenie wobec Giertycha. Jak podkreślono, w jego postępowaniu nie dopatrzono się znamion przewinienia dyscyplinarnego. Uznano wówczas, że punktem wyjścia wszelkich rozważań w tej materii musi być zasada wolności słowa. Przypominając, że w niniejszej sprawie rzecz dotyczyła ujawnionych przez "Wprost" podsłuchów, a skrajne opinie w tej sprawie doprowadziły do procesów, w których Giertych reprezentował ważne publiczne osoby, Rzecznik Dyscyplinarny uznał, że "poniekąd zrozumiały jest konflikt pomiędzy podmiotami, które reprezentuje Zawiadamiający, a osobami, w których imieniu występuje adwokat".

"(...) rola prasy w krytyce i ujawnieniu istotnych dla społeczeństwa informacji czy materiałów jest dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego nie do przecenienia. Z drugiej strony, jak każda działalność w sferze publicznej, nie jest wyłączona z możliwości krytyki, nawet prezentowanej w ostrej, bezkompromisowej formie" – czytamy w uzasadnieniu.

Od decyzji Rzecznika Dyscyplinarnego zostało złożone odwołanie, które zostanie rozpatrzone w najbliższy wtorek.