Prezydent: Pan Tusk nie jest dzisiaj polskim politykiem

– Pan Donald Tusk nie jest dzisiaj polskim politykiem, jest europejskim politykiem – stwierdził polski prezydent w rozmowie z RMF FM.

Była to reakcja na słowa przewodniczącego Rady Europejskiej, który powiedział o Donaldzie Trumpie, że "jak się ma takich przyjaciół, to po co nam wrogowie".

Prezydent Polski podkreślił, że dla niego najważniejszy jest interes państwa polskiego i z tej perspektywy uważa, że silny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest cały czas kluczowym zagadnieniem. Andrzej Duda dodał, że beneficjentem dobrze działających więzi euroatlantyckich jest zarówno sama Polska jak i cała Unia Europejska.

Donald Tusk krytykuje administrację Trumpa

Kilka dni temu Donald Tusk niezwykle krytycznie wyraził się o działaniach prezydenta Trumpa. – Dzięki niemu w Europie pozbyliśmy się złudzeń. Dał nam do zrozumienia, że jeśli potrzebujesz pomocnej dłoni, to znajdziesz ją na końcu własnego ramienia – w ten sposób skrytykował działania administracji prezydenta Donalda Trumpa w kwestii porozumienia z Iranem i handlu.

Szef Rady Europejskiej podkreślał na konferencji przed szczytem UE-Bałkany Zachodnie, że w obliczu wycofania się USA z porozumienia nuklearnego z Iranem i decyzji Trumpa o nałożeniu dodatkowych ceł na unijną stal i aluminium Unia musi przede wszystkim zachować jedność.

Czytaj także:

Donald Tusk krytykuje administrację Trumpa

Czytaj także:

Ranking zaufania do polityków. Duda o włos przed Tuskiem, nisko Schetyna