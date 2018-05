"Przepis na sukces dla dobrej zmiany". Mastalerek o taktyce PiS

Mastalerek skomentował trwający protest osób niepełnosprawnych. Jego zdaniem rządzący wyraźnie wyciągają rękę do protestujących.

Jego zdaniem niektórzy politycy PiS jedynie podgrzewają spór polityczny, co nie służy samej partii. Jego zdaniem PiS powinno "schować" takich polityków jak marszałek Kuchciński czy wicemarszałek Terlecki. Twarzą zmian w Polsce powinien być prezydent Duda oraz premier Morawiecki. Mastalerek stwierdził, że jeżeli tak się stanie, to on nie martwi się o rezultat wyborów w 2019 roku. – Wdaje mi się, że ten wynik wyborczy będzie dobry, satysfakcjonujący – mówił.

"Morawiecki mnie przekonał"

Mastalerek przyznał, że początkowo przyglądał się z dystansem poczynaniom premiera Morawieckiego, ale ostatecznie szef rządu przekonał go do siebie. – Uważam, że dobrze sprawuje funkcję szefa rządu, jest dobrym premierem. Mnie przekonał, pomimo tego, że na początku miałem pewne wątpliwości – mówił Mastalerek.

Były rzecznik PiS podkreślił, że Morawiecki został premierem w najtrudniejszym momencie dla rządów PiS.

Czytaj także:

"W 100-lecie niepodległości zhańbił Sejm". Wszystkie kluby opozycyjne przeciwko Kuchcińskiemu