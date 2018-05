Przed sarkofagiem Lecha Kaczyńskiego, krytykuje pochówek na Wawelu. Oburzający wywiad bp. Pieronka dla francuskiej telewizji

Kolejny wybryk "apolitycznego" bp T. Pieronka. Co na to Prymas Polski Wojciech Polak i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki? Dalsze ich milczenie wobec paszkwili i nienawistnych słów rezydenta z Wawelu może bardzo źle skończyć się dla Kościoła katolickiego w Polsce – uważa ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. To reakcja na wywiad udzielony francuskiej telewizji przez biskupa Tadeusza Pieronka.

W wywiadzie dla francuskiej telewizji, która przygotowała serię materiałów na temat trzech państw Europy Wschodniej: Polski, Węgier i Czech pod kątem zagrożenia dla demokracji, biskup Pieronek mówi o sytuacji w naszym kraju. Przekonuje, że obserwujemy w Polsce "autorytarny dryf". – Nie ma już demokracji w Polsce. To złudzenie demokracji – przekonuje duchowny. "Co robi grób Lecha Kaczyńskiego w nekropoli królów Polski?" Biskup potępia również koncentrację władzy w rękach jednej osoby: prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Przypomina, że jest on bratem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Telewizja zauważa, że decyzja o pochowaniu śp. prezydenta rozzłościła polskiego biskupa. – Co robi grób Lecha Kaczyńskiego w nekropoli królów Polski? – pyta stojąc przed sarkofagiem Pary Prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Wywiad jakiego udzielił bp Tadeusz Pieronek wyraźnie oburzyła ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Słów krytyki pod adresem duchownego było jednak więcej.