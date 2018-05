Ochojska o protestujących w Sejmie: Chciałabym móc ich uściskać, podziękować

Dwa dni temu Marszałek Sejmu Marek Kuchciński nie wydał zgody na wejście do parlamentu Janinie Ochojskiej, szefowej Polskiej Akcji Humanitarnej. Jak jednak przyznała dzisiaj Ochojska, dalej będzie się starała o zezwolenie na wejście do Sejmu.

– Nie wiem, czy pojawię się w poniedziałek. Czekam na zgodę pana marszałka Kuchcińskiego. Nadal prowadzę starania – tłumaczyła Ochojska.

– Czuję się zaproszona przez niepełnosprawnych i ich rodziców do Sejmu i chciałabym móc do nich dotrzeć. Chciałabym móc też ich uściskać, podziękować rodzicom za ich dzielność, a niepełnosprawnym za konsekwencję i za to, że walczą o coś, co będzie służyło nie tylko im, ale różnego rodzaju osobom z niepełnosprawnościami, które mają bardzo różnorodne potrzeby – mówiła szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej.