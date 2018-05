Steven Fulop planuje zostać... ambasadorem USA w Polsce

Fulop przekonuje, że jest to świetny pomysł, którym wszyscy będą zachwyceni. Burmistrz Jersey City zastrzega jednak, że ze swoją decyzją musi się chwilowo wstrzymać. Fulop przekonuje, że nie zdecyduje się nie przenieść do Warszawy przynajmniej do 2020 roku. Czemu? Polityk przekonuje, że nie chce być ambasadorem USA dopóki jego krajem rządzi prezydent z obozu republikańskiego.

Jakby tego było, Fulop ogłosił swoje zamiary, publikując odpowiedź na wpis jednego z polskich internautów, który zapytał czy burmistrz ma zamiar przeprosić Polaków za swoje zachowanie. Odpowiedź amerykańskiego polityka była krótka: "odpowiedź brzmi nie".