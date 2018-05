Prezydent odwiedził bazę Gwardii Narodowej Illinois

Prezydent Polski spotkał się tam m.in. z amerykańskimi żołnierzami polskiego pochodzenia. Rozmowa poświęcona była pogłębieniu współpracy między Gwardią Narodową a Wojskami Obrony Terytorialnej.

– Są ze mną żołnierze pochodzenia polskiego, którzy służą w Gwardii Narodowej. Współpraca pomiędzy polską armią a Gwardią Narodową Stanu Illinois, która trwa nieprzerwanie od 25 lat; rozpoczęła się w 1993 roku, kiedy dopiero aspirowaliśmy do tego, żeby stać się członkami NATO. Między innymi właśnie polsko-amerykańska współpraca militarna z Gwardią Narodową Stanu Illinois przyczyniła się do zacieśnienia tych więzi, które ostatecznie wprowadziły nas do Sojuszu Północnoatlantyckiego – powiedział Andrzej Duda.

Jak dodał, "obecnie w Polsce budowana jest formacja, która w jakimś sensie ma być odpowiednikiem amerykańskiej Gwardii Narodowej". – Mówię tutaj o Wojskach Obrony Terytorialnej. Jest ze mną dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, Pan Generał Kukuła, jest ze mną także Pan Generał Mika, jest Pan Generał Wiśniewski – attaché wojskowy tutaj, w Stanach Zjednoczonych, reprezentujący polską armię – wskazał przywódca RP.

Podczas wizyty w bazie, prezydent obejrzał różne modele wielozadaniowego amerykańskiego śmigłowca transportowego Black Hawk. Helikopter służy jako wsparcie piechoty, a zbudowany został przez Sikorsky Aircraft Corporation.