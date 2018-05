Prezydent: Polska jest atakowana, bo rośnie jej siła

– To rzeczywiście jest bardzo duże, w pewnym sensie nawet epokowe wydarzenie, że tam jesteśmy. Jest tak, że wszystkie kraje się starają i co jakiś czas jest się w tej Radzie Bezpieczeństwa, ale my byliśmy ostatnio 25 lat temu. To już troszkę czasu minęło i cieszę się, że jesteśmy dzisiaj, kiedy na świecie dzieje się wiele ważnych, a niepokojących zarazem wydarzeń, jeżeli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem – powiedział prezydent. Według Andrzeja Dudy, Polska jest atakowana, ponieważ rośnie jej siła i wpływy.

Zdaniem przywódcy RP, ograniczenie prawa weta w RB ONZ jest "bardzo potrzebne". – Dyskutowaliśmy o tym, bo trwa proces reformowania Rady Bezpieczeństwa. Dąży się do ograniczenia prawa weta, bo to prawo weta jest najbardziej blokujące. Wystarczy sobie uświadomić, że w sprawie Syrii inicjatywa podjęcia rezolucji dwanaście razy była zablokowana wetem. Nawet, jeżeli chodzi o projekty dotyczące użycia broni chemicznej - było stawiane weto i nie udało się żadnej rezolucji podjąć. To pokazuje, jak bardzo jest to szkodliwe. Jego ograniczenie wydaje się bardzo potrzebne. Mam nadzieję, że z czasem uda się to uzyskać, chociaż nie ukrywam, że jest to trudne. Przeciw są stali członkowie RB, czyli największe potęgi – wskazał.

Prezydent odniósł się także do kwestii wraku TU-154M. – Zarówno wrak rozbitego pod Smoleńskiej Tu-154M, jak i czarne skrzynki samolotu to polska własność, która już dawno powinna być nam zwrócona – podkreślił na antenie TV Trwam i Radia Maryja. Jak dodał, to jest po prostu bezprawie. – Stąd, jeżeli już mówimy o przestrzeganiu prawa, jeżeli mówimy o roli prawa w tych relacjach międzynarodowych, to dlaczego mielibyśmy nie mówić o tym, kiedy mamy do czynienia z ewidentnym naruszeniem? – zapytał Andrzej Duda.

Polityk został zapytany także o trwający w Sejmie protest niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Według niego, rząd robi w tej sprawie, to co może: – Tak dużej pomocy, jaka już w tej chwili została dana przez obecny rząd do tej pory nie było (...) Czy ta pomoc jest wystarczająca? To zawsze można powiedzieć, że jest niewystarczająca. Ale to jest też tak, że możliwości państwa są takie, jakie są.