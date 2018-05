Cymański o Kuchcińskim: Nikt nie stara się go zrozumieć

W Sejmie już od ponad miesiąca trwa protest niepełnosprawnych i ich rodziców. Protestujący odrzucili dotychczasowe propozycje rządu i wydaje się, że kompromis jest coraz dalej. Opozycja atakuje PiS za nieudolność i nieumiejętność rozwiązania sytuacji. Prawo i Sprawiedliwość odpowiada, że robi co może.

Temat protestu został poruszony także w czasie porannego programu z udziałem polityków na antenie TVN24. – W tym proteście ogromnie ważne są kwestie finansowe (...) To duże miliardy. Jeżeli chcemy pewne finansowe otwarcie zrobić to jest to budowanie sztywnego źródła wydatków (...) To jest danina solidarnościowa – powiedział Tadeusz Cymański.

Na zarzuty opozycji, że marszałek Sejmu Marek Kuchciński nie radzi sobie z protestem, Cymański odpowiedział: – Marszałek jest w sytuacji skrajnie trudnej, obawia się eskalacji sytuacji. Może robi błędy.

Jednocześnie zaznaczył, że politycy powinni spróbować "zrozumieć" marszałka.