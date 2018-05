Morawiecki: Kraje, które w dużym stopniu rządzą UE, nie rozumieją postkomunistycznej Europy

– Będziemy konsekwentnie naprawiać państwo. Będziemy pozbywać się tych różnych zaszłości, błędów, a bardzo często również i dużo gorzej niż tylko błędów – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Gdańska.

Polska i Unia Europejska

Jak tłumaczył premier Morawiecki, obecna władza wierzy, że „razem ze społeczeństwem jest w stanie przebudować Polskę”.

– Dzisiaj jesteśmy po tych kilku miesiącach wielkich, bardzo potężnych ciosów cały czas bardzo silni. Wszystkich tu na tej sali, ale też rodaków bardzo proszę o dalsze zaufanie, o wsparcie. Mimo wielkich zmagań na arenie międzynarodowej, choćby w UE – tam zauważono, że już nie damy się kupić politykom poklepywania po plecach, że jesteśmy samodzielnym państwem, suwerennym, który realizuje swoją politykę, również politykę przebudowy wymiaru sprawiedliwości. Zostaliśmy w związku z tym uderzeni art. 7. – mówił Morawiecki.

– Powiem miękko, ale szczerze, że wierzę w to w znacznym stopniu, że taka jest przyczyna tego, co teraz, powiem, że to też niezrozumienie, że kraje, które w dużym stopniu rządzą UE, czyli bardziej zachodnia [Europa], one nie rozumieją postkomunistycznej Europy, bo nie żyły tutaj. Dlatego to, co robimy, co robię w Brukseli, ostatnio w Sofii na spotkaniach ze wszystkimi komisarzami, tłumaczymy, dlaczego jest potrzebna przebudowa polskiego wymiaru sprawiedliwości, polskiego wymiaru podatkowego, skarbowego – dodał premier.