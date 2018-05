Kuchciński szykuje się do PE? "Mam się świetnie i zostaję w Polsce"

Według informacji tygodnika, Marek Kuchciński miałby być liderem podkarpackiej listy PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w przyszłym roku.

Fake news?

Dzisiaj do sprawy odniósł się sam marszałek Sejmu na Twitterze.

"Artykuł „Wprost' o moich planach kandydowania do Europarlamentu to fake. Mam się świetnie i zostaję w Polsce, gdzie jest jeszcze dużo do zrobienia... PS nasz parlament jest europejski od 550 lat:)" – napisał Marek Kuchciński w serwisie społecznościowym.