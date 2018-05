Mesjasz lewicy, kandydat Nergala

Walka na lewicy. Biedroń o Jaruzelskiej: Nie różni się od PiS, skończy jak Ogórek

To, co mówi pani Jaruzelska, prawie niczym się nie różni od tego, co mówi PiS – ocenił samozwańczy lider opozycji Robert Biedroń. Polityk wieszczy, że...