"Pamiętam słowa Wałęsy z 2013 r.". Rzecznik rządu o byłym prezydencie

– Pamiętam słowa wypowiedziane przez Lecha Wałęsę w 2013 roku – „nie będzie mniejszość skakała po głowie większości” – mówiła Kopcińska na antenie Radia Zet, dodając, że zarówno będąc prezydentem, jak i w następnych latach, Wałęsa mógł wykorzystać swoją pozycję do wprowadzenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych w Polsce.

Kopcińska podkreśliła, że rząd PiS-u zrobił w tej kwestii nieporównanie więcej od swoich poprzedników. – 29 postulatów niepełnosprawnych objęliśmy jako rząd PiS. 10 zrealizowaliśmy, 5 realizujemy. Gdzie byli poprzednicy? – pytała.

Kopcińska zapewniła, że jeżeli Wałęsa będzie chciał się dostać do Sejmu, to oczywiście zostanie wpuszczony. Rzecznik zaapelowała ponadto do byłego prezydenta o wspólne rozmowy dotyczące sytuacji niepełnosprawnych. – Zapraszam i Janinę Ochojską, i prezydenta Wałęsę i wszystkie osoby do pracy nad naszą mapą drogową, do budowy systemu wsparcia – mówiła, dodając, że można by powołać "okrągły stół", który zająłby się tym problemem.

