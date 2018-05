"Nie będę bojkotował żadnego dziennikarza". Czarzasty apeluje do polityków: Nie dajecie sobie rady z wywiadami, to nie chodźcie na nie

Platforma Obywatelska, Nowoczesna i PSL domagają się odsunięcia Michała Rachonia od prowadzenia programu "Woronicza 17" na antenie TVP Info. Przedstawiciele tych partii nie pojawili się w studiu w niedzielę rano. Pojawił się natomiast Jerzy Wenderlich, zaproszony do udziału w programie w ostatniej chwili. Politycy opozycji ostro skrytykowali SLD za taką właśnie decyzję. Do sprawy odniósł się dziś na antenie Radia zET lider tej formacji Włodzimierz Czarzasty.

Polityk zapowiedział, że nie będzie bojkotował żadnego dziennikarza. – Polityk powinien dawać sobie radę z dziennikarzami. Pan Michał Rachoń jest taki sam od 2 lat. Jeżeli ktoś idzie do niego i myśli, że go poperfumuje, naleje mu alkoholu, że ubierze go w piżamkę i położy do snu – to nie – podkreślał Czarzasty. Szef SLD zaapelował do polityków o rozsądek. – Nie umiecie sobie dawać rady w wywiadach, to nie chodźcie na wywiady. Nie będę bojkotował żadnego dziennikarza bez względu na to, co kto będzie mi radził – mówił.

