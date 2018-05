Premier: Szybko zareagowaliśmy na protest w Sejmie, od razu spełniliśmy jeden z postulatów

Protest niepełnosprawnych i ich opiekunów trwa od połowy kwietnia. Z protestującymi spotkał się m.in. prezydent Andrzej Duda, a także premier Mateusz Morawiecki, kilkakrotnie rozmawiała z nimi też minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Pomimo działań partii rządzącej, w tym przyjęcia nowelizacji ustawy o rencie socjalnej, protest wciąż trwa.

– Kiedy rozpoczął się protest opiekunów osób niepełnosprawnych i osób niepełnosprawnych, mogliśmy zareagować szybko i zareagowaliśmy szybko, od razu spełniliśmy w całości jeden z tych postulatów, co zresztą wcześniej mieliśmy w zamyśle, bo 15 maja był okres, do którego należało dokonać pewnej rewaloryzacji różnych kwot i w pracach rządowych mieliśmy tego typu projekty – komentował dzisiaj tę sprawę premier.

Jak dodał Morawiecki, podniesienie renty socjalnej do poziomu renty minimalnej, czyli 1029 zł „zdecydowanie poprawia los” niepełnosprawnych. – Mogę porównać do naszych poprzedników, którzy przez cztery lata podnieśli tę rentę socjalną o 100 zł, a my w ciągu dwóch i pół roku podnosimy o blisko 400 zł. Czyli zupełnie inne podejście teraz, bo my rzeczywiście czujemy tę potrzebę wspierania najsłabszych i chcemy pomagać tym najsłabszym – tłumaczył premier, .

Czytaj także:

Prezydent podpisał m.in. ustawę podnoszącą rentę socjalną