Lisicki: Tam, gdzie pojawia się Lech Wałęsa, tam sprawa traci powagę

Lech Wałęsa poradził protestującym, aby zwrócili się o wsparcie do górników. Wskazał, że gdyby miał na receptę rozwiązania problemu, to by ją niepełnosprawnym przedstawił. Były prezydent więcej mówił o sobie, niż o sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce. – Głównym wrogiem Lecha Wałęsy jest Lech Wałęsa – tak całą sprawę ocenił na antenie Polskiego Radia 24 Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy".

– Były prezydent swoją obecnością mógł doprowadzić do tego, że główny zarzut stawiany protestującym – że jest to w coraz większej mierze protest polityczny – nabrał dodatkowej wagi – stwierdził Paweł Lisicki. Jak zaznaczył, wizyta Wałęsy w Sejmie nie pomogła protestującym w osiągnięciu celu, czyli uzyskania 500 zł tzw. dodatku na życie.

Redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" powiedział, że Wałęsa już od długiego czasu w kontekście polityki jest "postacią kabaretową": – Nie ma żadnej wagi ani powagi politycznej. Były różne próby zrobienia z Wałęsy mędrca, autorytetu. To jednak spełzło na niczym. Bo głównym wrogiem Lecha Wałęsy jest sam Lech Wałęsa.

Według publicysty, zaangażowanie byłego prezydenta po stronie opozycji, jest wynikiem m. in. jego przeszłości. – To kwestia współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa w latach 70. XX wieku. To czas, z którego nie potrafi się on rozliczyć, to działania, do których nie potrafi się przyznać – powiedział Lisicki na antenie Polskiego Radia 24.

