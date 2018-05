Na dniach w życie wchodzi RODO. Co się wiąże z unijnym rozporządzeniem?

RODO ma na celu ochronę danych osobowych osób fizycznych. Rozporządzenie, czyli najwyższy akt prawny jaki mogą wydać Rada Unii Europejskiej oraz Komisja Europejska, ma na celu harmonizację prawa oraz doprowadzenie do swobodnego przepływu danych osobowych. Ma to skutkować nie tylko zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa, ale również przysporzyć unijnemu budżetowi dużych oszczędności.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to właściwie wszystkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej, lub choćby tylko możliwej do zidentyfikowania, osoby fizycznej. Są to informacje dotyczące nie tylko wyglądu czy stanu zdrowia, ale także tak trywialnych tematów, jak na przykład nasze zainteresowania. RODO ma służyć ochronie tych danych. Każdy, kto będzie je gromadził, bądź przetwarzał, będzie zmuszony zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo, tak by nie doszło do ich naruszenia.

Rozporządzenie ma odpowiadać na wyzwania naszych czasów. Ogromna część danych osobowych jest obecnie gromadzona w formie elektronicznej, dlatego jednym z aspektów, na które nowe prawo położy nacisk będzie Internet, czyli zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników sieci.

Konsekwencje RODO

Odpowiednim przykładem, który pozwoli zrozumieć cel unijnego prawa, może być choćby wizyta u lekarza. Rejestrując się, czy idąc na wizytę do naszego lekarza, mamy prawo pozostać anonimowi. Należy sobie uzmysłowić, że szpital czy przychodnia musi przechowywać dane (już choćby tylko po to, aby umożliwić pacjentom samo zapisanie się na wizytę), a RODO ma nam zabezpieczyć prawo do zachowania prywatności.

W wielkich aglomeracjach ten problem nie jest być może tak oczywisty, ale w mniejszych miastach i miejscowościach, gdzie często znajduje się tylko jedna placówka opieki zdrowotnej, ten problem jest o wiele bardziej palący.

– Jeżeli czekasz w kolejce do lekarza masz prawo, aby ci, którzy czekają razem z Tobą nie wiedzieli do jakiego specjalisty czekasz w kolejce, żeby cała miejscowość, w której się leczysz, nie wiedziała o tym, że danego dnia leczyłeś się u psychiatry, wenerologa, czy seksuologa – tłumaczy dr Maciej Kawecki, doradca ministra w Ministerstwie Cyfryzacji, w oficjalnym klipie stworzony przez resort.

Bezpieczeństwo w szkole

Inną ciekawą kwestią, która dotknie większości Polaków, jest np. sprawa monitoringu w szkołach. O ile sami nauczyciele mogą nie odczuć wejścia nowych przepisów, to dyrektorzy zarządzający placówkami powinni pamiętać, że nagrania z monitoringu będzie można przechowywać jedynie przez 30 dni.

Kolejną bezpośrednią konsekwencją będzie wymóg wprowadzenia w szkołach inspektora danych osobowych, do którego obowiązków będzie należało dbanie o należyte przetwarzanie danych osobowych.

Rodzice, uczniowie czy pracownicy placówki, będą mogli zgłosić się do takiego administratora i zażądać od niego dostępu do swoich danych osobowych oraz domagać się ich kopii.

"Nie należy dać się zwariować"

Minister cyfryzacji Marek Zagórski przekonuje, że "RODO nie należy się bać". – Trzeba przepisów RODO przestrzegać, trzeba przestrzegać przepisów polskich ustaw, trzeba się do RODO przygotować, ale nie należy dać się zwariować. I warto zapoznać się z rzetelnymi informacjami – mówi szef resortu.

W odpowiedzi na wątpliwości, które narosły w związku z nowym prawodawstwem, Ministerstwo zdecydowało się na "otwarcie drzwi". Resort zaprasza wszystkich zainteresowanych tą kwestią, na 25 maja (dzień wejścia nowych przepisów w życie). Na godz. 9.30 planowany jest briefing prasowy ministra Zagórskiego. Podczas spotkania resort ma wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Ministerstwo Cyfryzacji wypuściło serię filmów, które mają tłumaczyć zawiłości nowego prawa.