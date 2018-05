Korwin-Mikke ma powody do zmartwień. Sąd skazał jego córkę za posiadanie heroiny

Córka Janusza Korwina-Mikke została skazana za posiadanie heroiny oraz kierowanie samochodem nie posiadając prawa jazdy. Sprawę opisała Wirtualna Polska.

Problemy córki polityka sięgają kwietnia 2017 roku. Korynna K.-M. została zatrzymana do kontroli policyjnej na warszawskiej Pradze. W trakcie kontroli okazało się, że nie dość, że nie posiada uprawnień wymaganych do prowadzenia samochodu, to w jej pojeździe znaleziono woreczek z heroiną. K.-M. posiadała przy sobie „zawiniątko z folii aluminiowej, w której znajdowało się 0,22 grama heroiny. Z kolei prawo jazdy straciła w listopadzie 2015 roku.

Sprawą zajęła się najpierw prokuratura, a następnie Sąd Okręgowy Warszawa-Praga. Teraz zapadł prawomocny wyrok. – Korynnie K.-M. sąd wymierzył łączną karę roku i sześciu miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w miesiącu. Od oskarżonej zasądzono na rzecz Skarbu Państwa kwotę 3.308,10 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych – mówi cytowana przez Wirtualną Polskę Joanna Adamowicz z biura prasowego Sądu Okręgowego Warszawa – Praga.