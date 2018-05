MSWiA przejmie Obywateli RP? Sprawą zajmie się sąd

Resort spraw wewnętrznych chce zawieszenia władz fundacji Obywatele PR i wyznaczenie dla niej przymusowego zarządcy. Organem nadzoru nad fundacjami jest właśnie MSWiA.

Jak zgłoszenie wniosku do sądu argumentuje MSWiA? Według RMF24 ma chodzić o "o wzywanie do naruszania prawa i nawoływania do jego naruszania wbrew deklarowanemu w statucie fundacji celowi, jakim jest ochrona wartości konstytucyjnych w Polsce. Resort przywołuje przykład znieważania legalnie wybranych organów władzy przez oświadczenie np. że "Andrzej Duda jest kłamcą i krzywoprzysięzcą niegodnym sprawowania żadnej godności" i jednoczesne dodawanie, że autorzy tego twierdzenia są świadomi, że łamie ono prawo i naraża na karę do 3 lat więzienia".

Sami członkowie organizacji określają to jako "przekroczenie kolejnej granicy". – To byłby koniec naszej działalności – mówi cytowana przez "Wyborczą" Ewa Błaszczyk z Obywateli RP.