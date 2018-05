Zaskakująca kampania Trzaskowskiego. "Będę podróżował z ławką"

Chociaż kampania nie została jeszcze oficjalnie rozpoczęta, a PKW upomina kandydatów, aby ci powstrzymali się od spotkań o charakterze "wyborczym", wyścig o fotel prezydenta stolicy już ruszył. Dzisiaj kolejne spotkanie, oficjalnie nie związane z wyborami samorządowymi, miał Rafał Trzaskowski.

Podróż z ławką

– Dzisiaj spotykamy się na ulicach Warszawy, na rondzie de Gaulle’a, ponieważ postanowiłem wyjść z biura i rozmawiać z warszawiakami. Mamy mnóstwo zgłoszeń, ludzi którzy chcą przychodzić na dyżury poselskie albo za pośrednictwem mediów społecznościowych się zgłaszają, żeby porozmawiać o Warszawie i w związku z tym postanowiłem ustawić taką ławkę – tłumaczył dzisiaj kandydat, podczas spotkania z mediami, w centrum stolicy.

– Będę z nią podróżował, w każdym tygodniu będę w innym miejscu Warszawy tak, żeby wszyscy, którzy chcą porozmawiać o problemach Warszawy, mieli taką okazję, również żeby mogli pojawić się spontanicznie – mówił dalej Trzaskowski.

Jak zapewnił kandydat, spotkania maja być nie tylko spontaniczne, ale też nieformalne. – Jeżeli ktoś tylko będzie chciał przejść na ty, mówić do mnie per Rafał, jestem absolutnie otwarty na to, żeby ta wymiana poglądów była jak najbardziej dynamiczna i żebyśmy mogli rozmawiać o problemach Warszawy – dodał Trzaskowski.

