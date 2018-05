Frasyniuk: Tę władze trzeba nękać

Zdaniem Frasyniuka to Lech Wałęsa "sprawił, że światowe instytucje, ambasady, zagraniczne media jego wizytę u protestujących niepełnosprawnych i ich opiekunów odnotowały". – Wałęsa miał odwagę przyznać, że nie ma sposobu, jak rozwiązać tę sytuację. Ale powiedział, że być może należy zaapelować o wsparcie dla górników. I ja uważam to za genialny pomysł – mówił.

– To jest takie nieustanne, polskie myślenie, jesteśmy zakładniami takiego myślenia: "dobrze, że przyszedł, ale do d..y, bo coś powiedział". A ja powiem - ważne, że Lech Wałęsa tam przyszedł. Człowiek-historia. Legenda – powiedział Frasyniuk.

Frasyniuk odniósł się także do pomysłu "daniny solidarnościowej". – Pani Iwona Hartwich powiedziała, że to propozycja upokarzająca. Ona wie, co mówi. To świadczy o jej niebywałej klasie, bo mimo że te rodziny znajdują się w tak tragicznej sytuacji, to są zdolne przyznać, że nie chcą dzielić ludzi na lepszych i gorszych, że nie chcą pieniędzy nawet kosztem bogatych – stwierdził.