„Sensacyjne narodziny” we wrocławskim zoo

Jak podaje wrocławskie ZOO, w placówce po raz pierwszy urodził się kuskus niedźwiedzi. "Jest to gatunek endemiczny, zamieszkujący tylko jedną indonezyjską wyspę - Celebes. Jego hodowlę zachowawczą prowadzą zaledwie cztery ogrody zoologiczne na świecie, w tym właśnie wrocławski. To sensacyjne narodziny, bo kuskus to gatunek mało poznany, więc niezmiernie trudny w hodowli" – czytamy na stronie zoo.

"16 marca 2018 r. opiekunowie małych ssaków we wrocławskim zoo potwierdzili, że w torbie u samicy kuskusa znajduje się noworodek. Informacja ta zelektryzowała wszystkich pracowników i wywołała eksplozję radości, bo od kilku tygodni podejrzewano, że tak właśnie jest. Narodziny tak rzadkiego i mało poznanego gatunku, to prawdziwa sensacja. Największą jednak nagrodą jest świadomość, że narodziny kuskusa niedźwiedziego w zoo to milowy krok w ratowaniu tego gatunku. Daje to nadzieję na jego przetrwanie w przyszłości, zwłaszcza, że kuskusów jest zaledwie 13 w czterech ogrodach zoologicznych na świecie: w Batu Secret na Jawie (Indonezja), Pairi Daiza w Belgii, Ústí nad Labem w Czechach i we Wrocławiu" – podano dalej na stronie placówki.

