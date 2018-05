Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaniepokojona sytuacją niepełnosprawnych w Sejmie

Już ponad miesiąc w Sejmie trwa protest niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Helsińska Fundacja Praw Człowieka zauważa w postępowaniu zarządzających przestrzenią sejmową "próby ograniczenia wolności osobistej".

"(...) Zwłaszcza obecnie już uchylona, decyzja władz Sejmu, na mocy której nie pozwolono niektórym uczestnikom akcji wyjść na spacer. Uważamy też, że sposób odnoszenia się i komentowania protestu przez niektóre osoby publiczne jest niedopuszczalny" – zauważa mec. Marcin Wolny, prawnik HFPC.

Obawy Fundacji mają także związek z warunkami, w jakich od ponad miesiąca przebywają niepełnosprawni. – Decydując się na rozpoczęcie akcji w budynku Sejmu, jej inicjatorzy mieli zapewne świadomość, że godzą się równocześnie na pewne niedogodności związane z jej przeprowadzeniem. To jednak nie zwalnia przedstawicieli władzy publicznej z przestrzegania prawa do prywatności i zakazu naruszania godności – wskazuje Julia Gerlich, prawniczka HFPC.

Fundacja wskazuje także na obawy związane z ograniczeniem wstępu dziennikarzy do Sejmu. "HFPC podkreśla również w stanowisku, że decyzja o wstrzymaniu wydawania jednorazowych kart wstępu i jednorazowych kart prasowych stanowi poważne ograniczenie prawa do pozyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, swobody wypowiedzi i wolności prasy" – czytamy w stanowisku HFPC.

„Fakt, że w budynku trwa protest osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, nie tylko wydaje się wątpliwym uzasadnieniem dla ograniczenia dostępu mediów, ale wręcz przeciwnie – tym bardziej uzasadnia ich obecność” – mówi prawnik HFPC Konrad Siemaszko.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka apeluje "o pełne szacunku i empatii odniesienie się do postulatów osób protestujących, a także przywrócenie pełnego dostępu jednostek, w tym dziennikarzy, do budynków znajdujących się we władaniu Sejmu".