"Uspokoić tę debatę". Bawer Aondo-Akaa o proteście niepełnosprawnych

Bawer Aondo-Akaa był w poniedziałek przed Sejmem, aby zaapelować o zaprzestanie protestu. Zaznacza: – Nie chcę być postrzegany jako człowiek, któremu trzeba dać pieniądze (...) Ci rodzice kiedyś umrą, po prostu ich zabraknie, to te osoby muszą same żyć. Muszą się same nauczyć jak być pełnoprawnym współobywatelem naszej najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Aondo-Akaa deklaruje chęć spotkania i pomocy dwóm protestującym w Sejmie niepełnosprawnym – Kubie oraz Adrianowi: – Większość osób nie chce być traktowana jako beneficjenci, ale jako równi obywatele. Dlatego apelowałby o zwykła ludzką dyskusję z panem Adrianem i panem Jakubem. Bez kamer, by uspokoić tę debatę, by była merytoryczna i rzetelna.

Doktor Aondo-Akaa odniósł się także do poniedziałkowej wizyty w Sejmie Lecha Wałęsy. – Widzę, że odzewu nie będzie żadnego. Pan Wałęsa niestety pogorszył sytuację. To postać kontrowersyjna, która była TW o pseud. „Bolek”, która teraz szczyci się swoimi osiągnięciami, których mogło nie być. Robi zły PR osobom niepełnosprawnym – stwierdził na antenie TVP Info.