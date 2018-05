Przyjazne urzędy, dłuższy czas pracy. Jaki zapowiada rewolucję w urzędach

Patryk Jaki wskazał, że pierwszą zmianą będą wizyty domowe dla najstarszych mieszkańców i osób niepełnosprawnych. – W tej chwili funkcjonuje to słabo, a my chcemy to rozszerzyć, aby wszystkie sprawy można było tak załatwiać – mówił.

Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy przyznał, że stolica jest miastem specyficznym. – Tutaj ludzie pracują bardzo długo i urzędy muszą się dostosować do czasu pracy warszawiaków. Urzędy będą czynne dłużej i będą otwarte dla warszawiaków. Urząd powinien być dla mieszkańców Warszawy. Proponujemy, aby dwa dni w tygodniu urzędy były czynne do godz. 20 – zapowiedział.

Trzecią zmianą mają być asystenci klienta w podstawowych wydziałach obsługi mieszkańców. – Bardzo często jest tak, że warszawiak nie wie, do którego miejsca ma się udać i załatwić sprawę. Chcemy wprowadzić na każdą salę asystenta, który będzie miał obowiązek sam podejść. Chcemy pokazać, że urząd może być otwarty dla obywatela. Urząd ma być przyjazny – zadeklarował Jaki.