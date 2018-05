CBOS: Morawiecki notuje spadek poparcia

Z sondażu wynika liczba osób określających się jako zwolennicy rządu spadła do 38 proc. (- 4 p.p.). Do 21 proc. (+2 p.p.) wzrosła natomiast liczba osób deklarujących się jako jego przeciwnicy.

Ankietowanych zapytano również o to, czy polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej. To właśnie tutaj premier Morawiecki zanotował największy spadek notowań. Co prawda aż 47 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco, ale i tak jest to spadek o 8 proc. w stosunku do badań z kwietnia. 37 proc. (+ 7 p.p.) ankietowanych odpowiedziało z kolei na to pytanie negatywnie, a 16 proc. nie miało zdania.

Badanych zapytano również o to, czy są zadowoleni z tego, że na czele rządu stoi właśnie Mateusz Morawiecki. W kwietniu 52 proc. ankietowanych twierdziło, że jest pozytywnie nastawionych do tej sytuacji. Teraz ten wynik spadł o 4 proc. do 48 proc. Z kolei do 25 proc. wzrosła liczba osób niezadowolonych z tego faktu. 27 proc. badanych zaznaczyło opcję "trudno powiedzieć".

Do 48 proc. (- 6 p.p.) spadła w stosunku do ostatniego miesiąca liczba respondentów dobrze oceniających działania rządu od momentu objęcia włądzy przez Morawieckiego. Do 26 proc. (+4 p.p.) wzrosła liczba negatywnie oceniająca poczynania rządu.

Badania przeprowadzono między 10 a 17 maja.

Czytaj także:

Cztery partie w Sejmie, Nowoczesna i PSL poniżej progu wyborczegoCzytaj także:

Najlepszy premier Polski? Zaskakująca odpowiedź