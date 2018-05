Strzelanina przed komisariatem w Opolu. Jedna osoba nie żyje

Z informacji podanych przez RMF FM wynika, że do strzelaniny doszło ok. godz. 12.00 w pobliżu komisariatu przy ulicy Cmentarnej w Opolu. Wtedy to dyżurny komisariatu miał zauważyć przed budynkiem mężczyznę, który niszczył samochód.

Chcąc zatrzymać wandala, funkcjonariusz wybiegł z budynku. Na widok nadbiegającego policjanta, mężczyzna wyciągnął z kieszeni pistolet i oddał strzał. Funkcjonariusz wyjął wówczas broń służbową i także strzelił. Mężczyzna został ranny. Na miejsce zdarzenia wezwano służby ratunkowe, jednak mimo reanimacji mężczyzna zmarł.