Dlaczego w Sejmie śmierdzi? Grabiec odpowiada Pawłowicz

Pawłowicz napisała na portalu społecznościowym, że była dziś w Sejmie. "Na antresoli, w miejscu dla prasy i w korytarzu głównym na parterze trudny do zniesienia smród. Zapytana o to pani z TVN powiedziała, że też czuje, ale to „od farby, bo gdzieś coś malowano” Ale nigdzie prac malarskich nie było..." – czytamy we wpisie Krystyny Pawłowicz. Pod tweetem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci, którzy postanowili skomentować wpis posłanki PiS jednoznacznie odczytali jej słowa: chodzi o przebywające tam od ponad 30 dni osoby niepełnosprawne i ich opiekunów.

Do sprawy odniósł się na Twitterze rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec.