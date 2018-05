Arcydzieło do kwadratu

Po 1989 roku nie mieliśmy takiej powieści. „Nad Zbruczem” Wiesława Helaka mogę porównać jedynie z „Warunkiem” Eustachego Rylskiego, a skoro tamtą książkę nazwałem arcydziełem, to teraz mamy do czynienia z arcydziełem do kwadratu.